Politie pakt 14-jarige jongen op voor openlijke geweldpleging en poging tot beroving

De politie heeft een 14-jarige verdachte aangehouden voor openlijke geweldpleging en poging tot diefstal met geweld. Vorige week werd er al een 13-jarige jongen hiervoor aangehouden.

Het AD meldt dat de politie vorige week een melding kreeg dat iemand door meerdere personen werd mishandeld. De daders zouden ook geprobeerd hebben om spullen van het slachtoffer te stelen.

Twee aanhoudingen

De 13-jarige werd vrij snel na het incident aangehouden. Deze verdachte heeft na de aanhouding de politieagenten beledigd en het interieur van de politiewagen vernield. De tweede verdachte, de 14-jarige jongen, is zondag op heterdaad aangehouden.