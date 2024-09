Politie ontruimt woningen in Alkmaar na vondst vuurwerk bij man met vuurwapen

In Alkmaar is vrijdagmiddag een man aangehouden omdat hij een vuurwapen droeg. In de woning waarin hij werd aangehouden, trof de politie zwaar vuurwerk aan. Verschillende woningen in de buurt waren hierom enige tijd ontruimd.

De politie kreeg rond 14.00 uur een melding dat de man was gezien met een vuurwapen op straat. De politie ging daarop ter plaatse en zag de man in een woning aan de Lombardijeweg in het noorden van de Noord-Hollandse plaats. De 31-jarige man werd in de woning aangehouden.

Explosieve kracht

Uit voorzorg werd de woning doorzocht en daarop trof de politie vuurwerk aan "met explosieve kracht", aldus een woordvoerster. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd hiervoor opgeroepen.

Wegens de situatie waren vijftien huizen in de omgeving ontruimd. Voor de bewoners was opvang geregeld. De politie meldde rond 18.30 uur dat het vuurwerk wordt afgevoerd en bewoners hun woning weer in mogen.

ANP