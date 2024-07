Politie onderzoekt verdacht pakketje bij RAI, gebouw deels ontruimd

Een deel van de RAI in Amsterdam is woensdagochtend ontruimd nadat er een melding van een verdacht pakketje was binnengekomen bij de politie. Er wordt nu onderzoek gedaan, laat een woordvoerder van de politie weten.

Het verdachte pakketje zou bij een van de ingangen van het evenementencentrum liggen. De ingang en het gebied eromheen zijn afgezet. Welk deel van het pand precies ontruimd is en hoeveel mensen er in het gebouw aanwezig zijn, kan de politiewoordvoerder niet zeggen.

In de RAI is woensdag een evenement van ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) gaande. De organisatie meldt op Instagram dat ingang C van de RAI tijdelijk gesloten is, en dat bezoekers rustig moeten blijven en instructies op moeten volgen. Ingangen E, F en G zouden wel nog bereikbaar zijn, aldus ESHRE.

ANP