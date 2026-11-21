De politie is vrijdagavond tijdens een clubavond binnengevallen bij motorclub Brotherhood Somos Calle aan de Steenplaetsstraat in Rijswijk. Een 63-jarige man uit Den Haag is aangehouden voor het bezit van een vuurwapen. Agenten namen tijdens de doorzoeking gegevensdragers, administratie en een vuurwapen in beslag.

De aanleiding voor de actie was een onderzoek naar de handel in vuurwapens. Volgens Omroep West waren veel agenten ter plaatse vanwege de veiligheid en omdat tientallen clubleden in het pand aanwezig waren. De leden werden tijdens de actie één voor één verhoord in een politiekeet. Daarna moesten ze in een afgezet gebied tussen zwarte hekken wachten. Ook de voertuigen van de aanwezige leden werden gecontroleerd.

Een politiewoordvoerder liet aan de regionale omroep weten dat de operatie de hele nacht in beslag heeft genomen.

Sluiting pand

Burgemeester Huri Sahin heeft het pand van Brotherhood met spoed gesloten: “De politie heeft gisteravond goed en doortastend opgetreden. Ik heb grote waardering voor hun inzet. Voor nu is het belangrijk dat er een einde is gemaakt aan deze criminele activiteiten. Ik kan me voorstellen dat de politieactie indruk kan hebben gemaakt op de omwonende. Ik heb het pand direct na de actie laten sluiten. Criminele activiteiten geven we in Rijswijk geen enkele ruimte. Daar zetten we ons elke dag voor in.”