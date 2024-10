Politie grijpt in tijdens krakersactie Gouda: 'Eén is flink in zijn been gebeten'

Krakers kwamen zondagavond bij elkaar om opnieuw actie te voeren in Gouda. Dit keer namen ze bezit van de voormalige chocolade- en suikerfabriek aan de Lage Gouwe. De actie begon rond 19.00 uur en al snel was de politie in groten getale aanwezig.

Het Gouds Dagblad meldt dat er zo'n vijftien demonstranten buiten het gebouw waren. Nog eens tien krakers zouden het pand zijn binnengegaan. De groep van ongeveer 25 man werd omsingeld door de Mobiele Eenheid. Ook werden er politiehonden ingezet. "Eén kraker is flink in zijn been gebeten", schrijft de lokale krant.

Enkele arrestaties

Tijdens de actie zijn enkele arrestaties verricht. Hoeveel dat er precies zijn, is nog onduidelijk. Burgemeester van Gouda Pieter Verhoeve uitte op X zijn dankbaarheid aan de hulpverleners die een einde maakten aan de bezetting van de oude fabriek in het centrum van de stad.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er een krakersactie plaatsvindt in Gouda. Op 4 oktober haalde de politie vier krakers uit het voormalige café De Drie Snoekjes. Een dag later keerden de krakers terug naar het pand, dat al vier jaar leegstaat. Toen werden nog eens vijf mensen aangehouden door agenten omdat ze zich niet konden legitimeren.

Tienduizend leegstaande gebouwen

Met hun acties willen de krakers de landelijke overheid oproepen om strenger op te treden tegen langdurige leegstand van panden. Daarnaast pleiten ze voor het afschaffen van het kraakverbod. Volgens hen staan er in Nederland tienduizenden gebouwen leeg, terwijl dakloosheid juist toeneemt.