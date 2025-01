Politiemedewerker steelt geld uit gevonden portemonnee

Een medewerker van een politiebureau in Brabant heeft bekend geld te hebben gestolen uit een gevonden portemonnee. Dat heeft de politiemedewerker toegegeven na een experiment van journalisten van onderzoeksplatform Woeste Grond, daarover schrijft Omroep Brabant.

De d akloze Hadjer vond vorig jaar een portemonnee met duizenden euro's erin en bracht die terug naar de politie. Er werd een doneeractie voor Hadjer gestart en daar werd veel voor gedoneerd, is te zien in de video bovenaan in dit artikel.

Het journalistieke platform heeft vorig jaar tien gevulde portemonnees als gevonden voorwerpen afgegeven bij politiebureaus en gemeentehuizen. Vervolgens haalden ze de portemonnees weer op om te controleren of alles nog compleet zou zijn. Op het politiebureau in Eersel was de portemonnee in eerste instantie niet te vinden. Later kwam de portemonnee terug, maar niet met het geld wat er eerst in zat. "We zijn er in Eersel zelfs rijker van geworden: er zat tien cent meer in dan we hadden afgegeven", dat schrijft het platform.

Onderzoek

De politiemedewerker in Eersel heeft het geld eruit gehaald vanwege gebrek aan contant geld, stelt een woordvoerder van de politie. "Later heeft diegene het geld weer in de portemonnee aangevuld en ingeleverd bij de gemeente Eersel", vertelt de woordvoerder van de politie tegenover het platform. De politiechef heeft opdracht gegeven om onderzoek te doen naar het voorval en of er sprake is van plichtsverzuim. Het is volgens het platform niet duidelijk of de medewerker gestraft gaat worden.

Daar bleef het echter niet bij: In de gemeenten Eindhoven en Cranendonck verdween ook geld uit de testportemonnees. Onduidelijk is of dit geld is meegenomen door een politiemedewerker of een ambtenaar van de gemeente.

Niet meer brengen

Door het experiment kun je tegenwoordig niet meer je gevonden voorwerpen afgeven bij politiebureaus in Oost-Brabant. Vanaf nu zullen mensen worden doorverwezen naar de gemeente.