Groot gebied rondom museum Heerlen afgezet om verdachte situatie

De politie heeft donderdagmiddag een groot gebied rondom het SCHUNCK Museum in Heerlen afgezet. De politie ontving een melding dat er een bom aanwezig zou zijn in het museum. Meerdere patrouilles, waaronder een explosievenverkenner, zijn ter plaatse gegaan.

De politie kreeg de melding rond 13.45 uur binnen. Verschillende panden werden ontruimd en de omgeving werd afgezet. Na onderzoek bleek dat het om een valse melding ging. "Dit soort meldingen worden altijd erg serieus genomen en daarom dat ook diverse diensten ter plaatse zijn gekomen", aldus de politie.

Een minderjarige is aangehouden voor het doen van de valse melding. Hij of zij is overgebracht naar het politiebureau en wordt daar verhoord.

Misdrijf

De politie benadrukt dat het doen van een valse melding strafbaar is. "Het doen van een valse melding of het plegen van 112­-misbruik is levensgevaarlijk", aldus de politie. "Er zullen altijd mensen zijn die écht hulp nodig hebben, omdat ze een hartstilstand hebben, hun huis in brand staat, of worden overvallen. Je moet er niet aan denken dat deze mensen 112 niet kunnen bereiken, omdat iemand anders een grap uithaalt of een valse melding maakt."