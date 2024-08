Politie door het stof na gebruik van wapenstok: 'Had anders kunnen worden opgelost'

De politie heeft excuses aangeboden voor hun optreden tijdens een controle op vrijdagavond 23 augustus in Ruinerwold. Bij een pand aan de Dokter Larijweg moesten agenten ingrijpen toen personen op het terrein niet wilden meewerken met een controle door boa’s. Daarbij werd de wapenstok gebruikt, wat leidde tot letsel bij meerdere mensen. "Het had anders opgelost kunnen worden", zegt de politie nu.

De politie erkent dat de situatie anders had moeten worden aangepakt. Woensdag bracht de politieleiding van district Drenthe een bezoek aan de betrokken familie. "We hebben geluisterd naar hun verhaal en gesproken over hoe het met ze gaat. Ze zijn erg geschrokken," zegt Bob Joop van der Woude, die namens de politie het gesprek voerde.

“We betreuren het ten zeerste dat er letsel is ontstaan. Van ons mag je verwachten dat er voorspelbaar en de-escalerend gehandeld wordt, dat is vrijdagavond niet gebeurd,” zegt Van der Woude.

Onderzoek naar geweldsgebruik

Na het incident is er een geweldsregistratie opgemaakt, wat betekent dat het optreden van de agenten wordt beoordeeld. De politiechef zal beslissen of het gebruik van geweld rechtmatig was. "Politiewerk is mensenwerk. Agenten moeten beslissingen vaak binnen een paar seconden maken. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. We vinden het belangrijk dat het gebruik van geweld door de politie onafhankelijk wordt getoetst. Dat zal in deze casus ook gebeuren", aldus Van der Woude.