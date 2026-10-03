Verdachte van dodelijke schietpartij Amsterdam aangehouden

De schietpartij aan de Amstelveenseweg, waarbij in de nacht van vrijdag op zaterdag een 34-jarige man uit Amsterdam werd gedood, heeft volgens de politie alles weg van "een gerichte actie". "Het ging de schutter om deze man", zegt een woordvoerder. "Er is niet per ongeluk op hem geschoten."

Inmiddels is een 32-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. De aanhouding vond plaats in een woning aan de Jan Pieter Heijestraat in Amsterdam en werd verricht door een arrestatieteam. De verdachte zit volledig in beperkingen, schrijft de politie.

Het slachtoffer werd nabij een horecagelegenheid neergeschoten. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. De politie wil niet speculeren over de toedracht. "We zitten in de beginfase van het onderzoek waarbij alle opties nog openliggen."