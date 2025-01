Politie deelt beelden gruwelijke kippenmishandelingen Ede

Om het onderzoek naar dierenmishandelaars te bespoedigen heeft de politie beelden online geplaatst van hun daden in Ede. In de nacht van 12 december zijn ze vreselijk tekeer gegaan en mishandelen en vermoorden ze meerdere dieren. Een paar dagen later keren ze terug en gaan de vernielingen door.

Voor zover de politie in kan schatten gaat het om drie personen: twee mannen en een vrouw. De mannelijke verdachten betreden op eerdergenoemde datum een kippenweide aan de Langekampweg in de Gelderse plaats. Ze gooien met de kippen, slaan de arme vogels met planken en ook trappen ze de dieren. Op beelden is glashelder te zien dat ze een hok (met daarin kippen) omver duwen. Het hok komt op twee dieren terecht die de klap niet overleven.

Verderop op het terrein laten ze een dode en meerdere gewonde kippen achter. Enkele nachten later komen - waarschijnlijk dezelfde - mannen terug, ditmaal samen met een vrouw. Ze vernielen meerdere hokken en rennen achter dieren aan.

Ontdaan

De politie schrijft in een bericht dat de kippenweide wordt gerund door vrijwilligers uit de buurt die erg geschrokken zijn van de wandaden: "Het gaat de buurtbewoners erg aan het hart dat hun kippen op zo’n wrede manier zijn behandeld. Daarnaast zijn ze minstens duizend euro kwijt aan het herstellen van de aangerichte schade."

Mede daarom is de politie dan ook op zoek naar meer informatie over de verdachten. In het regionale opsporingsprogramma Plaats Delict zijn beelden vrijgegeven, waarop ook de stemmen van de verdachten te horen zijn:

Een van de vragen die de politie dan ook heeft is of iemand de verdachten herkent, misschien wel aan de stem. Mocht dat het geval zijn, of mocht men andere tips hebben, dan kan er contact worden gezocht via 0800-6070, of anoniem via 0800-7000.