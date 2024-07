Politie betrapt dronken steward op Schiphol

De politie op Schiphol heeft vrijdag een steward betrapt die te veel had gedronken. De man blies al meer dan is toegestaan in een auto. Binnen de luchtvaart is het beleid nog strenger: daar mag helemaal geen alcohol gedronken worden.

Tijdens de controle blies de steward, die bij een buitenlandse maatschappij vliegt, een promillage van ongeveer 0,6. Ter vergelijking: met deze hoeveelheid alcohol zou een ervaren bestuurder een boete van honderden euro's krijgen.

Geldboete

Als steward mag je tien uur voorafgaand aan een vlucht niet meer drinken. De man kreeg daarom boete van 1.000 euro. Ook miste hij zijn vlucht, want die was inmiddels al vertrokken.