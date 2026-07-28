Politie stuurt geen agent na mishandeling minderjarige in Bergen op Zoom

Een minderjarige jongen die in Bergen op Zoom de politie belde omdat hij mishandeld zou zijn door een volwassen man, kreeg te horen dat er geen agenten naar hem toe zouden komen. Dat meldt de politie dinsdag. Er waren op het moment geen politie-eenheden beschikbaar. "Dit verdient geen schoonheidsprijs", aldus een woordvoerder. "Dit zien wij als een leermoment."

Het incident vond plaats op dinsdag 14 juli rond 20.30 uur op de Heiningen, een straat in een woonwijk in Bergen op Zoom. De verdachte van de mishandeling was al weg en de ouders van het slachtoffer waren bij hem, toen de politie werd gebeld. Daardoor heeft de centralist geen politie-eenheid vrijgemaakt, aldus de woordvoerder.

Verdachte van mishandeling opgespoord en verhoord

De jongen en zijn ouders kregen het advies om een afspraak te maken om aangifte te doen. Zij reden direct naar een politiebureau, maar het lukte niet om daar zonder afspraak aangifte te doen. "Achteraf blijkt nu dat dit niet de juiste manier van handelen was", aldus de politie.

De politie meldt dat "het optreden" voor veel aandacht op sociale media zorgde. "Dat heeft de politie ter harte genomen en de zaak werd direct opgepakt." Inmiddels is de verdachte, een 19-jarige man uit Vlissingen, door een rechercheteam opgespoord en verhoord. Het onderzoek is afgerond en overgedragen aan het OM.