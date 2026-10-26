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Politie arresteert Rotterdammer voor fraude met seizoenskaarten

Politie arresteert Rotterdammer voor fraude met seizoenskaarten

Crime

Vandaag, 14:56

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Een 31-jarige Rotterdammer is vorige week maandag opgepakt, omdat hij wordt verdacht van fraude met meerdere seizoenkaarten van Eredivisieclubs. Accounts van circa vijftig kaarthouders werden gehackt, zodat inloggegevens konden worden doorverkocht. Dat meldt de politie.

De fraude kwam eind mei aan het licht, nadat een medewerker van sc Heerenveen zag dat er onder zijn naam kaarten op Marktplaats werden verkocht. Zijn seizoenkaartaccount bleek te zijn gehackt. De politie startte een onderzoek na aangifte van de voetbalclub.

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Spullen in beslag genomen

Het onderzoek leidde naar de 31-jarige man uit Rotterdam. Hij werd vorige week aangehouden in zijn woning in Pernis op verdenking van identiteitsfraude. Er zijn spullen van de man in beslag genomen voor onderzoek.

Op dit moment is identiteitsfraude geconstateerd bij kaarthouders van vijftien Eredivisieclubs. De politie heeft de getroffen clubs gevraagd om aangifte te doen. Welke clubs dat zijn, heeft de politie niet gedeeld.

Door ANP
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