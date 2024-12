Peter terug in Nederland na heftige ontvoering in Brazilië: 'Hij had gebroken ribben'

De 57-jarige Peter, is na een heftige ontvoering in Brazilië terug in Nederland. De kunstenaar, die vijftien jaar in Brazilië woonde, werd in november ontvoerd en mishandeld door criminelen. Na een bezoek aan een café werd hij door drie mannen tegen de grond gewerkt en meegenomen. Uiteindelijk wist Peter te ontsnappen aan zijn ontvoerders. Nu is hij terug op Nederlandse bodem bij zijn dochter. "Hij durft niet meer terug", vertelt zij over haar vader.

Vijftien uur lang werd hij vastgehouden, mishandeld en bedreigd. Zijn ontvoerders eisten 25.000 euro losgeld, een bedrag dat zijn dochters niet konden betalen. Door de aandacht van de Braziliaanse media kwam de zaak groot in het nieuws, waarna de man werd vrijgelaten. “Ze zeiden, ren maar buitenlander, ren maar,” vertelt zij over de ontsnapping van haar vader.

Peter heeft fysieke klachten overgehouden aan de ontvoering, waaronder gebroken ribben en een hoofdwond, maar de psychische impact is misschien nog wel groter. Zijn dochter Kimberly haalde hem op 10 december op in Duitsland, waar hij aankwam na een lange reis. “Het was heel fijn om hem weer te zien, maar hij heeft het nog steeds moeilijk,” vertelt Kimberly. “Voor hem is het nog lastig om los te laten. Het is verschrikkelijk geweest.”

'Kreeg filmpje met gevaar tegen zijn hoofd'

De kunstenaar verhuisde vijftien jaar geleden naar Brazilië om er een nieuw leven op te bouwen als kunstschilder. Hij woonde in een afgelegen gebied, wat de situatie volgens Kimberly extra zorgwekkend maakte. “Ik had altijd al het gevoel: als er iets gebeurt, is er helemaal niets in de buurt. Toen ik een filmpje kreeg van de criminelen met een geweer tegen zijn hoofd, brak mijn hart. Ik kan er nog steeds amper naar kijken.”

Om haar vader naar Nederland te krijgen, startte Kimberly een succesvolle crowdfunding waarmee ze 4000 euro inzamelden. Dat bedrag was genoeg voor een vlucht en een nieuw begin in Nederland. Peter durft niet meer terug naar Brazilië, uit angst voor zijn ontvoerders. “Ik ben blij dat hij hier is. Teruggaan is geen optie, die criminelen hebben connecties door het hele land. Het is er niet veilig voor hem,” vertelt Kimberly.