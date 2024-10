Persoon op straat neergestoken in Rotterdam, politie zoekt dader

Een persoon is zaterdagavond gewond geraakt bij een steekincident aan de Westblaak in Rotterdam. De gewonde is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie is nog op zoek naar de dader.

Het incident vond plaats rond 23:15 uur. Aan de steekpartij zou volgens de politie een ruzie vooraf zijn gegaan. De politie doet onderzoek en roept getuigen op om zich te melden.