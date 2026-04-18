Persoon neergestoken bij ADO-stadion na kampioensfeest

Crime

Vandaag, 08:46 - Update: 13 minuten geleden

Bij het stadion van ADO Den Haag is het in de nacht van vrijdag op zaterdag flink uit de hand gelopen. Na een uitverkochte avond, waarin de club de kampioensschaal ontving, ontstond er buiten een ruzie die uitmondde in een vechtpartij. Daarbij werd volgens een correspondent ter plaatse iemand neergestoken.

De melding van de steekpartij kwam om 00.36 uur binnen bij de hulpdiensten, die snel ter plaatse waren. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer behandeld en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van het slachtoffer is nog niets bekend.

Er ontstond onrust buiten het stadion nadat supporters het stadion hadden verlaten. Wat begon als een ruzie, liep snel uit op geweld waarbij meerdere mensen betrokken waren.

Tweede gewonde persoon gevonden

Agenten vormden een linie om de situatie onder controle te krijgen. Aanwezige mensen werden weggedreven en daarbij zijn klappen gevallen.

In de buurt van de Donau werd nog een tweede gewonde persoon gevonden. Deze persoon is na controle zonder spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk of dit slachtoffer iets te maken heeft met de steekpartij.

Door Redactie Hart van Nederland

