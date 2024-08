Pegida-voorman krijgt voorwaardelijke taakstraf voor belediging

Het gerechtshof in Den Haag heeft Pegida-voorman Edwin Wagensveld veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van veertig uur voor groepsbelediging. De voorman van de radicaal-rechtse groepering had moslims vergeleken met nazi's. Hij was dinsdag niet aanwezig bij de uitspraak.

"Met zijn uitlatingen heeft de verdachte een zeer grote groep mensen moedwillig gekwetst", zei de voorzitter van het hof.

Koran verscheurd

De rechtbank had Wagensveld (56) eind vorig jaar veroordeeld tot veertig uur taakstraf, er was toen een geldboete geëist. Aanleiding was een actie op 22 januari 2023, in de buurt van de Tweede Kamer. Hij verscheurde voor een camera een koran en sprong op de uitgescheurde pagina's.

Wagensveld zei tijdens de behandeling van het hoger beroep vorige maand dat hij met zijn nazivergelijking enkel doelde op salafisten, ofwel de fundamentalistische stroming binnen de islam die de Koran letterlijk neemt.

Het opzettelijk beledigen van een groep mensen om hun godsdienst of levensovertuiging is strafbaar. Het verscheuren van een koran is dat niet - dat wordt beschouwd als geloofskritiek.Tegen Wagensveld was een werkstraf van veertig uur geëist. Het hof vond in dit geval een voorwaardelijke werkstraf passend.

ANP