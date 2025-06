Kinderen onthoofden pauwenkuiken met stokken in Maarssenbroek

Twee jonge jongens zouden in Maarssenbroek een pauwenkuiken uit een ei hebben gehaald, met stokken kapotgeslagen en vervolgens onthoofd. Het gruwelijke incident gebeurde zondagmiddag in de speeltuin naast kinderboerderij Otterspoor. De politie is een onderzoek gestart.

Gerard Siks, beheerder van de kinderboerderij, vertelt aan Hart van Nederland: "Op een nest broedde een pauw, waarvan de eieren bijna uitkwamen. Zondagmiddag, tussen 15.00 en 16.00 uur, zouden twee jongens van ongeveer 8 tot 10 jaar een pauwenei hebben meegenomen. Ze zouden het ei vervolgens met stokken kapotgeslagen en het kuiken onthoofd hebben." Volgens Siks gebeurde dit in het bijzijn van meerdere kinderen.

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? Dat leggen we uit in de video bovenaan dit artikel.

'Dit is absurd'

Siks is verbijsterd: "Dit slaat nergens op. Dit is absurd. We hebben dit nog nooit meegemaakt", zegt hij. De kinderboerderij was zondag gewoon geopend, maar van het incident merkte hij niets. "Het is net buiten het hek gebeurd. Jochies van 8 en 10... hoe haal je dit in je hoofd? Ik wil graag met die jongens praten."

Met de moederpauw gaat het inmiddels beter, meldt Siks. "Ze heeft nog vier eieren in het nest en ik verwacht dat die later deze week uitkomen."