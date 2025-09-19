Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Paradiso en Melkweg schrappen optreden D4vd na vondst dood kind in kofferbak

Crime

Vandaag, 18:00

Link gekopieerd

De concerten van de Amerikaanse zanger D4vd die op 9 en 10 oktober zouden plaatsvinden in Paradiso en Melkweg zijn geschrapt. Officieel wordt gesproken van "onvoorziene omstandigheden", maar de afgelasting volgt kort nadat de artiest in opspraak kwam door een politieonderzoek in Los Angeles.

Daar werd in een Tesla, die op naam van de 20-jarige zanger stond, het lichaam van een tienermeisje aangetroffen. Het meisje stond sinds vorig jaar als vermist geregistreerd. Hoe zij precies om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk.

Politieonderzoek

De vondst leidde eerder al tot het annuleren van meerdere concerten in de Verenigde Staten. Volgens de politie is het nog onbekend of D4vd zelf betrokken is bij de dood van het meisje. Er zouden meer mensen gebruik hebben gemaakt van de auto waarin het lichaam werd gevonden.

Of de afgelaste shows in Amsterdam later opnieuw gepland worden, is nog niet bekendgemaakt.

Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.