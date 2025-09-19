Paradiso en Melkweg schrappen optreden D4vd na vondst dood kind in kofferbak

De concerten van de Amerikaanse zanger D4vd die op 9 en 10 oktober zouden plaatsvinden in Paradiso en Melkweg zijn geschrapt. Officieel wordt gesproken van "onvoorziene omstandigheden", maar de afgelasting volgt kort nadat de artiest in opspraak kwam door een politieonderzoek in Los Angeles.

Daar werd in een Tesla, die op naam van de 20-jarige zanger stond, het lichaam van een tienermeisje aangetroffen. Het meisje stond sinds vorig jaar als vermist geregistreerd. Hoe zij precies om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk.

Politieonderzoek

De vondst leidde eerder al tot het annuleren van meerdere concerten in de Verenigde Staten. Volgens de politie is het nog onbekend of D4vd zelf betrokken is bij de dood van het meisje. Er zouden meer mensen gebruik hebben gemaakt van de auto waarin het lichaam werd gevonden.

Of de afgelaste shows in Amsterdam later opnieuw gepland worden, is nog niet bekendgemaakt.

Hart van Nederland/ANP