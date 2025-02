Paaldansposters vernield, dansschool woest: ‘Kruizen van dames eruit geknipt'

Voor de tweede keer in korte tijd zijn de reclamedoeken van dansschool Release Dance Academy in Zoetermeer doelwit van vernieling geworden. In de nacht van vrijdag 31 januari op zaterdag 1 februari werden de recent opgehangen posters, die verschillende dansstijlen promoten, opnieuw beschadigd.

Opvallend is dat er doeken hangen van salsadansen en paaldansen, maar dat alleen de doeken van paaldansen kapot zijn gemaakt. De vandalen lijken het daarbij gemunt te hebben op een specifieke plek: het kruis van de alle afgebeelde dansers is uitgesneden.

Poster Release Dance Academy, foto van Patrick van der Beek

Het is al de tweede keer dat dit gebeurt. Begin december had eigenaar Patrick van der Beek ook posters opgehangen bij de rotonde op de Willem Dreeslaan, en ook toen zijn ze binnen een week vernield. Dat nu hetzelfde is gebeurd, maakt hem woedend.

"Dit is niet zomaar vandalisme, dit lijkt een bewuste actie tegen paaldansen. Misschien vinden mensen paaldansen ordinair, maar het is gewoon een sport", zegt hij tegen Hart van Nederland. "Op de posters staan onze docenten. Ook die zijn woest."

Jeroen Achterberg is in 2023 gekroond tot Nederlands kampioen in artistiek paaldansen bij mannen. In de bovenstaande video vertelt hij zijn verhaal.

Nederlandse titels

Release Dance Academy is een dansschool waar naast salsadansen en paaldansen ook onder meer kizomba en burlesque worden gegeven. Recent sleepte de dansschool nog meerdere Nederlandse titels in de wacht tijdens het NK paaldansen.

Van der Beek benadrukt dat de vernielde beelden niets te maken hebben met sensatie, maar puur sportieve foto’s zijn. "Blote benen horen bij deze sport, anders blijf je niet in de paal zitten. Misschien vinden sommige mensen dat ordinair, maar dat is nog steeds geen reden om onze doeken te vernielen."

Nieuwe posters

De dansschool heeft inmiddels opnieuw aangifte gedaan, maar Van der Beek heeft weinig vertrouwen in een snelle oplossing. “Ik geef niet op. Elke keer kost het me 200 euro, het loopt flink in de papieren. Toch blijf ik nieuwe doeken ophangen, en nu bestel ik ze gewoon per tien."

Van der Beek heeft een afspraak met de gemeente: in ruil voor het onderhoud van de rotonde mag hij daar reclame maken voor zijn dansschool. Maar hij is niet van plan zich te laten intimideren. "Je gaat mijn doeken niet vernielen, dit is de wereld op zijn kop. Ik blijf paaldansfoto’s ophangen, opgeven is geen optie."