Overvallers opgesloten in winkel door omstanders, slaan glas in om te ontsnappen

De politie heeft een foto online gezet van twee mannen die afgelopen zaterdag een telefoonwinkel in Waalwijk hebben overvallen. Op de foto is te zien dat de mannen na de overval wegrijden op een scooter. Maar het had niet veel gescheeld of de mannen waren in de winkel zelf opgepakt.

De dieven drongen zaterdagmiddag de winkel binnen om buit te maken. Dit werd opgemerkt door voorbijgangers, die probeerden de deuren dicht te houden om zo te voorkomen dat de overvallers weg konden. Dit is door omstanders op beeld vastgelegd en de filmpjes zijn via internet veelvuldig gedeeld. In de video is te horen hoe omstanders het onverstandig vinden dat twee mannen een deur dichthouden voor de overvallers. "Kijk uit meneer", roept iemand. Op dat moment slaan de overvallers met veel geweld de ruiten van de deur in waardoor ze alsnog kunnen ontsnappen.

Tijdens de overval was de eigenaar en een medewerker aanwezig in de winkel, meldt Omroep Brabant. Toen de overvallers eenmaal buiten stonden zijn ze beiden weggerend met in hun hand een Aldi-tas, en vluchten uiteindelijk op een motorscooter.

Getuigen en filmpjes

De politie heeft de mannen nog steeds niet kunnen pakken en heeft daarom een foto gedeeld. Ze roepen getuigen op zich te melden. Ook mensen die filmpjes hebben gemaakt willen ze graag spreken in de hoop dat ze meer beelden en informatie krijgen. Met de eigenaar en de medewerker die zaterdag in de winkel waren gaat het naar omstandigheden goed.