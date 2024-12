Overvallers binden bewoners vast in Sluiskil

Bij een overval in Sluiskil zijn een man en vrouw vastgebonden in hun eigen woning. Drie zwartgeklede overvallers zijn vermoedelijk gevlucht in een klein, zwart autootje. De politie roept getuigen op zich te melden.

De overval vond maandagmorgen plaats in een huis op het woonwagencentrum aan Zuidhof. De melding kwam rond 08.45 uur binnen bij de hulpdiensten. Drie overvallers waren binnengedrongen in de woning en bonden de bewoners vast. Een politiewoordvoerder kan niet zeggen of er spullen zijn gestolen.