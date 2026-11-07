Overvaller had één luisteraar te veel en wordt zo aangehouden

Een overvaller van 22 jaar uit Dordrecht dacht er eerst mee weg te komen. Hij werd toch aangehouden door zijn eigen schuld. En dat alles door een agent die vrij was van diens werk.

De man had afgelopen woensdag aan de Reeweg Oost buit gemaakt bij een overval. Hij wist weg te komen en de politie startte een onderzoek. Een dag later raakt de man in gesprek met iemand anders over diezelfde overval.

Een agent die in zijn vrije tijd daar vlakbij stond hoorde het gesprek en waarschuwde zijn collega's. De 22-jarige kon vlak erna worden aangehouden.