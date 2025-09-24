Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Flinke schade aan woning na explosie Zwolle, politie zoekt getuigen op fiets

Crime

Vandaag, 08:09

Link gekopieerd

Buurtbewoners aan de Oelerbeek in Zwolle zijn in de nacht van dinsdag op woensdag wakkergeschrokken van een explosie. De klap vernielde een groot gedeelte van de gevel, de ramen zijn gesprongen en de voordeur lijkt uit de sponning geblazen. De politie is nog op zoek naar twee belangrijke getuigen.

De explosie vond rond 02.40 uur plaats. De bewoners waren op dat moment thuis, maar zijn ongedeerd gebleven, aldus een woordvoerder van de politie tegen Hart van Nederland. Om hoeveel mensen het precies gaat, weet de politie niet.

Twee fietsers

De klap van de knal zou tot ver in de omgeving te horen zijn geweest. Bij de directe buren van het huis waar de explosie was, is ook veel schade en liggen er brokstukken.

De politie doet onderzoek naar hoe de explosie kon gebeuren. Er is nog geen verdachte aangehouden en er is ook geen signalement daarvoor. De politie is op zoek naar twee specifieke getuigen: fietsers die mogelijk iets gezien hebben van vlak voor de explosie.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.