Flinke schade aan woning na explosie Zwolle, politie zoekt getuigen op fiets

Buurtbewoners aan de Oelerbeek in Zwolle zijn in de nacht van dinsdag op woensdag wakkergeschrokken van een explosie. De klap vernielde een groot gedeelte van de gevel, de ramen zijn gesprongen en de voordeur lijkt uit de sponning geblazen. De politie is nog op zoek naar twee belangrijke getuigen.

De explosie vond rond 02.40 uur plaats. De bewoners waren op dat moment thuis, maar zijn ongedeerd gebleven, aldus een woordvoerder van de politie tegen Hart van Nederland. Om hoeveel mensen het precies gaat, weet de politie niet.

Twee fietsers

De klap van de knal zou tot ver in de omgeving te horen zijn geweest. Bij de directe buren van het huis waar de explosie was, is ook veel schade en liggen er brokstukken.

De politie doet onderzoek naar hoe de explosie kon gebeuren. Er is nog geen verdachte aangehouden en er is ook geen signalement daarvoor. De politie is op zoek naar twee specifieke getuigen: fietsers die mogelijk iets gezien hebben van vlak voor de explosie.