Overleden persoon gevonden in centrum Utrecht

In het centrum van Utrecht is vrijdagochtend een overleden persoon gevonden. Op beelden is te zien dat er hekken worden geplaatst om de boel af te schermen. Het incident gebeurde bij de Wittevrouwenbrug.

Op beelden is te zien dat de omgeving is afgezet om onderzoek te doen. Volgens regionale media heeft een voorbijganger vrijdagochtend rond half acht iemand in het water zien drijven. Toen de politie vervolgens arriveerde was de persoon al overleden.