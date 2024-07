Lichaam van overleden vrouw (67) aangetroffen in Zwolle, politie zoekt getuigen

De politie heeft dinsdagmiddag een overleden vrouw aangetroffen in Zwolle. Het is nog niet duidelijk hoe het slachtoffer om het leven is gekomen.

Rond 14.00 uur ontdekten agenten het lichaam van een 67-jarige vrouw aan de Nicolaihof in Zwolle. Volgens een persfotograaf ter plaatse ging er mogelijk een steekpartij aan vooraf. Dat kan de politie echter nog niet bevestigen.

De politie roept getuigen op zich te melden. Mensen met meer informatie worden verzocht contact op te nemen via 0900-8844.