Baby overleden in Groningse woning, twee mensen aangehouden

In een woning aan de Wibenaheerd in Groningen is dinsdag een baby overleden. Twee personen zijn aangehouden.

De hulpdiensten kregen rond 11.00 uur een melding van een medische noodsituatie in het gebouw i n de Groningse wijk Beijum . De hulpverleners waren snel ter plaatse, maar hun inzet mocht niet meer baten.

Volgens buurtbewoners woont er een moeder met kinderen in de woning.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart. Het is nog niet duidelijk wat de rol is van de twee personen die vast zitten. Hun mogelijke betrokkenheid bij de dood van de baby wordt onderzocht. Of het om de ouders gaat of om andere betrokkenen, heeft de politie niet bekendgemaakt.

"Wanneer een jong kind overlijdt is dit zeer impactvol voor alle betrokkenen", aldus de politie. "Mede hierom willen we weten waaraan het kind is overleden en hoe dit heeft kunnen gebeuren."