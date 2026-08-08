Twee vrouwen gewond door steekpartij in woning Zwolle

Twee vrouwen raakten zondagmiddag gewond bij een steekincident aan de Wilgenstraat in Zwolle. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft inmiddels een verdachte opgepakt.

De hulpdiensten ontvingen omstreeks 12.45 uur een melding. Waarschijnlijk heeft het incident in of achter de woning plaatsgevonden. Twee vrouwen raakten hierbij gewond.

Het is onduidelijk wat de aard en ernst van de verwondingen zijn. Volgens de correspondent is er een man aangehouden. De politie onderzoekt zijn betrokkenheid bij de steekpartij.

Onderzoek

De Wilgenstraat en de directe omgeving is afgezet door de politie vanwege onderzoek. Een politiewoordvoerder kan alleen aan Hart van Nederland bevestigen dat er een steekincident heeft plaatsgevonden in Zwolle en dat er iemand is aangehouden.