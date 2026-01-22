Zorgverlener verdacht van poging tot moord na toedienen insuline aan ouderen

De politie heeft maandag een medewerker van woonzorgcentrum ’t Wedervoort in het Overijsselse Wierden aangehouden. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De 29-jarige vrouw wordt verdacht van het opzettelijk toedienen van insuline aan meerdere patiënten, terwijl daar geen medische noodzaak voor was.

Het ging vooral om oudere, kwetsbare bewoners die intensieve zorg nodig hebben. De verdachte zou bij drie bewoners onnodig insuline hebben ingespoten. Daardoor daalden de bloedsuikerwaarden van deze patiënten tot levensgevaarlijke niveaus. De medewerker wordt verdacht van poging tot moord, poging tot doodslag dan wel het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bij drie personen.

Welke straffen zijn er in Nederland? Hart van Nederland legt het uit:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

De verdachte werkt sinds 2016 bij zorgorganisatie ZorgAccent, waar locatie ’t Wedervoort onder valt, meldt Tubantia. Meerdere cliënten zouden zijn overleden, schrijft de krant na inzage in stukken die onder het personeel zijn verspreid. Uit onderzoek moet blijken of het toedienen van insuline verband houdt met het overlijden van deze patiënten.

Verdacht incident

De zaak kwam aan het licht in maart 2025, nadat de directie van de zorginstelling een verdacht incident had gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De medewerker is sindsdien op non-actief gesteld. Familieleden van de betrokken bewoners zijn ingelicht.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

ZorgAccent laat via een woordvoerder aan Tubantia weten de gebeurtenissen zeer serieus te nemen en het belangrijk te vinden dat de situatie zorgvuldig en grondig wordt onderzocht. “We zijn verantwoordelijk voor de mensen die bij ons wonen en die door ons worden verzorgd”, aldus de woordvoerder.

Donderdagavond heeft de zorginstelling een speciale besloten bijeenkomst ingelast voor bewoners en familieleden. “Het is een zaak die zeer gevoelig ligt en we nemen alle tijd en ruimte om hen bij te praten en, waar mogelijk, vragen te beantwoorden”, zegt de woordvoerder.

Het strafrechtelijk onderzoek is nog in volle gang. De vrouw wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en verhoord. Daarna wordt besloten of zij langer vast blijft zitten.