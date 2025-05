Invallen op vier plekken in Enschede, meerdere arrestaties

De politie heeft woensdag eind van de middag invallen gedaan op vier locaties in Enschede. Rond 17.00 uur werd er binnengevallen aan De Klomp en aan de Beukinkstraat. Het gaat volgens de politie om een lopend drugsonderzoek.

Bij de actie zijn meerdere personen gearresteerd. De politie zette onder andere een arrestatieteam in om de verdachten op te pakken. Ook werden speurhonden gebruikt bij het doorzoeken van de panden. De omgeving van De Klomp werd enige tijd volledig afgesloten tussen de Oldenzaalsestraat en de Espoortstraat. Een deel van de Beukinkstraat was eveneens afgesloten.

Op X meldt Politie Overijssel: "In Enschede verrichten we op vier locaties doorzoekingen in een lopend drugsonderzoek. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht. Op dit moment kunnen we niet meer informatie delen."

Wat de politie precies heeft gevonden, is nog niet bekend.