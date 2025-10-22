Naakte man jaagt fietser de stuipen op het lijf in natuurgebied bij Markelo

Een fietser kreeg vorige week de schrik van zijn leven in natuurgebied De Borkeld bij Markelo. Vanuit het niets dook er een poedelnaakte man op, die de voorbijganger vervolgens achterna begon te rennen. Dat meldt De Gelderlander.

Het gebeurde donderdag 16 oktober, op de Veenweg in het populaire wandel- en fietsgebied. Een man van rond de 70 jaar oud liep daar rond zonder kleding aan. Alleen een T-shirt hield hij in zijn hand, aldus de krant. Opmerkelijk, want het was die dag zo'n 15 graden en bewolkt.

Rennen

Waarom de man besloot naakt het bos in te gaan, is nog altijd niet duidelijk. Voor de toevallige fietser veranderde het ontspannen ritje echter toen de man plots begon te rennen. De geschrokken voorbijganger wist te ontkomen en schakelde eenmaal thuis de politie in.

Agenten gingen na de melding meteen het gebied in, maar de naakte man was nergens meer te vinden. De man wordt verdacht van openbare schennispleging.