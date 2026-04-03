Vrouw die hond uitlaat slachtoffer van zedendelict in Holten

Op de Holterberg bij Holten is maandagmiddag een 31-jarige vrouw slachtoffer geworden van een zedendelict. Dat gebeurde tussen 15.00 en 16.00 uur, in de buurt van de Sprokkelweg. De vrouw liet op dat moment haar hond uit.

De politie is een onderzoek gestart en zoekt een man die mogelijk bij het incident betrokken is. Vanwege de aard van de zaak worden er weinig details gedeeld over wat er precies is gebeurd.

Signalement

De verdachte heeft volgens de politie een lichte huidskleur, donkerblond haar en is ongeveer 1,79 meter lang. Hij heeft een gezet postuur, donkere ogen en droeg donkere kleding op het moment van het incident.

De politie vraagt iedereen die maandagmiddag op de Holterberg was zich te melden. Ook als er niets opvallends is gezien, kan die informatie belangrijk zijn voor het onderzoek. Mensen kunnen contact opnemen met de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

Benieuwd welke straffen je kunt krijgen in Nederland? Dat leggen we voor je uit in deze video: