Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Buurman zwaar mishandeld bij gewapende overval Holten

Buurman zwaar mishandeld bij gewapende overval Holten

Crime

Vandaag, 14:27

Link gekopieerd

Een 29-jarige man is zwaar mishandeld toen hij maandagnacht naar de woning van zijn 51-jarige buurvrouw in Holten ging, waar op dat moment een gewapende overval gaande was. Hij hoorde glasgerinkel, ging poolshoogte nemen en werd hard op het hoofd geslagen. De man ligt op de intensive care.

Twee onbekende mannen overvielen de vrouw onder bedreiging met een wapen in haar woning aan de Burgemeester van der Borchstraat. Er zijn waardevolle spullen buitgemaakt en de politie is een onderzoek gestart.

De bewoonster raakte niet gewond, maar is wel ontdaan. De politie heeft direct een uitgebreid onderzoek ingesteld, onder meer in en rondom de woning en naar mogelijke camerabeelden. Getuigen worden verzocht zich te melden. Er zijn nog geen signalementen van de daders bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.