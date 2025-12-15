Buurman zwaar mishandeld bij gewapende overval Holten

Een 29-jarige man is zwaar mishandeld toen hij maandagnacht naar de woning van zijn 51-jarige buurvrouw in Holten ging, waar op dat moment een gewapende overval gaande was. Hij hoorde glasgerinkel, ging poolshoogte nemen en werd hard op het hoofd geslagen. De man ligt op de intensive care.

Twee onbekende mannen overvielen de vrouw onder bedreiging met een wapen in haar woning aan de Burgemeester van der Borchstraat. Er zijn waardevolle spullen buitgemaakt en de politie is een onderzoek gestart.

De bewoonster raakte niet gewond, maar is wel ontdaan. De politie heeft direct een uitgebreid onderzoek ingesteld, onder meer in en rondom de woning en naar mogelijke camerabeelden. Getuigen worden verzocht zich te melden. Er zijn nog geen signalementen van de daders bekend.