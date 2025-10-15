Terug

Jaylin (14) uit Hengelo vermist: fatbike teruggevonden, meisje spoorloos

Crime

Vandaag, 13:35

De politie is op zoek naar de 14-jarige Jaylin uit Hengelo. Het meisje is sinds maandag 13 oktober vermist. Ze is die dag mogelijk vertrokken met een jongen.

Jaylin raakte rond 18.50 uur vermist in de omgeving van de Thiemsbrug in de Overijsselse plaats. In het winkelcentrum is haar fatbike inmiddels teruggevonden, vertelt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland. Van Jaylin zelf ontbreekt nog ieder spoor. “Iedere tip over deze vermissing lopen we uit,” aldus de politie.

In onderstaande video leggen we uit wat je moet doen als iemand vermist raakt:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Signalement

In de zoektocht naar Jaylin heeft de politie dinsdag een foto en een signalement van haar verspreid. Het meisje heeft lang, bruin haar, droeg donkere kleding, een witte schoudertas en zwart-witte schoenen.

Door Redactie Hart van Nederland

