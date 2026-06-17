Schietpartij in Hengelo, twee gewonden met spoed naar ziekenhuis

Bij een schietpartij in Hengelo zijn woensdagmiddag twee personen gewond geraakt. De politiewoordvoerder bevestigt het incident aan een correspondent ter plaatse. De slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde rond 17.05 uur aan de Mozartlaan. De hulpdiensten rukten massaal uit. De omgeving werd ruim afgezet. Over eventuele daders of aanhoudingen is nog geen informatie.

Omstanders zouden zo'n 6 tot 7 schoten hebben gehoord, meldt de correspondent. Het incident wordt onderzocht en het gebied blijft voorlopig afgesloten. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd.