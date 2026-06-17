OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Schietpartij in Hengelo, twee gewonden met spoed naar ziekenhuis

Crime

Vandaag, 19:42

Link gekopieerd

Bij een schietpartij in Hengelo zijn woensdagmiddag twee personen gewond geraakt. De politiewoordvoerder bevestigt het incident aan een correspondent ter plaatse. De slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde rond 17.05 uur aan de Mozartlaan. De hulpdiensten rukten massaal uit. De omgeving werd ruim afgezet. Over eventuele daders of aanhoudingen is nog geen informatie.

Omstanders zouden zo'n 6 tot 7 schoten hebben gehoord, meldt de correspondent. Het incident wordt onderzocht en het gebied blijft voorlopig afgesloten. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.