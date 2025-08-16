Terug

Automobilist (21) zonder rijbewijs rijdt agent aan in Haaksbergen

Crime

Vandaag, 14:05

Een 21-jarige man uit Enschede heeft vrijdag een politieagent verwond in Haaksbergen, meldt de politie zaterdag. De agent liep armletsel op en moest behandeld worden in het ziekenhuis.

Het incident vond plaats aan de Egelantier, waar agenten de man wilden staande houden omdat hij zonder rijbewijs in een auto reed. De bestuurder reed echter met hoge snelheid over de stoep en een groenstrook, waarbij hij de agent raakte.

Roekeloos

De politie startte geen achtervolging, omdat de man bekendstaat als roekeloze bestuurder. Later op de dag werd hij alsnog aangehouden. De gewonde agent deed aangifte van poging tot zware mishandeling.

ANP

