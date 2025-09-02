Gewonde bij gewapende woningoverval in Giethoorn

De bewoner van een woning aan de Jan van Nassauweg in Giethoorn is maandagavond gewond geraakt tijdens een overval op zijn woning. De politie Overijssel meldt op X dat er geschoten werd.

De bewoner moest voor zijn verwondingen naar het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. De verdachten van de woningoverval vluchtten in een auto in de richting van Steenwijk.

ANP