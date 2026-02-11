Volg Hart van Nederland
Politie waarschuwt verdachten mishandeling: 'meld je, anders camerabeelden openbaar'

Crime

Vandaag, 14:10

De politie roept zes jonge mannen op zich te melden die in de nacht van vrijdag 19 december een man zwaar zouden hebben mishandeld in een woning aan de Kruisstraat in Genemuiden. Het zestal heeft nog zes dagen zich te melden, daarna worden camerabeelden openbaar gemaakt waarop de heren herkenbaar in beeld zijn.

Op de camerabeelden is te zien hoe de mannen door de stad lopen en in de woning van de mishandelde man staan. De politie zegt dat de verdachten er herkenbaar op staan en hun stemmen te horen zijn.

Oproep aan ouders

De politie roept ook de ouders en inwoners op van Genemuiden om de namen van de verdachten te geven aan hen door te geven. Zij laten weten dat de politie weet dat er binnen Genemuiden over de mishandeling wordt gepraat en dat er namen rondgaan.

