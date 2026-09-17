Vrouw (58) aangehouden voor inhuren huurmoordenaar via darkweb

Een 58-jarige vrouw uit Enschede is aangehouden omdat ze via het darkweb een huurmoordenaar zou hebben ingeschakeld. Ze betaalde met bitcoin en gaf opdracht om iemand uit Oost-Nederland te vermoorden. De politie laat weten dat de vrouw zondag 13 september is aangehouden.

Het onderzoek naar de huurmoordpoging begon al in 2025. RTL Nieuws gaf de politie toen informatie over een website waarop huurmoorden konden worden geregeld.

Beoogde slachtoffer op de hoogte gebracht

Volgens de politie ging het om een serieuze opdracht. De vrouw had daadwerkelijk betaald om de moord te laten uitvoeren. Het beoogde slachtoffer komt uit Oost-Nederland en is inmiddels op de hoogte gebracht.

Bij de aanhouding heeft de politie ook apparaten met digitale gegevens van de vrouw in beslag genomen.

Opdracht nooit uitgevoerd

De moord is uiteindelijk niet uitgevoerd. De website waarop de vrouw de huurmoordenaar probeerde in te schakelen, bleek een scam. De site was alleen bedoeld om mensen die een huurmoord wilden laten uitvoeren op te lichten.

De vrouw wist volgens de politie niet dat de website nep was. Haar opdracht was wel echt en ze had daarvoor betaald.