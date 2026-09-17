OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vrouw (58) aangehouden voor inhuren huurmoordenaar via darkweb

Crime

Vandaag, 19:25

Een 58-jarige vrouw uit Enschede is aangehouden omdat ze via het darkweb een huurmoordenaar zou hebben ingeschakeld. Ze betaalde met bitcoin en gaf opdracht om iemand uit Oost-Nederland te vermoorden. De politie laat weten dat de vrouw zondag 13 september is aangehouden.

Het onderzoek naar de huurmoordpoging begon al in 2025. RTL Nieuws gaf de politie toen informatie over een website waarop huurmoorden konden worden geregeld.

Beoogde slachtoffer op de hoogte gebracht

Volgens de politie ging het om een serieuze opdracht. De vrouw had daadwerkelijk betaald om de moord te laten uitvoeren. Het beoogde slachtoffer komt uit Oost-Nederland en is inmiddels op de hoogte gebracht.

Bij de aanhouding heeft de politie ook apparaten met digitale gegevens van de vrouw in beslag genomen.

Opdracht nooit uitgevoerd

De moord is uiteindelijk niet uitgevoerd. De website waarop de vrouw de huurmoordenaar probeerde in te schakelen, bleek een scam. De site was alleen bedoeld om mensen die een huurmoord wilden laten uitvoeren op te lichten.

De vrouw wist volgens de politie niet dat de website nep was. Haar opdracht was wel echt en ze had daarvoor betaald.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

'Boze ex-vrouw' opgepakt voor bestellen huurmoordenaar
Crime
'Boze ex-vrouw' opgepakt voor bestellen huurmoordenaar
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.