10 jaar na moord Sandra (18) zit Thijs van Z. opnieuw vast: 'Het rakelt alles weer op'

Thijs van Z., de man die in 2015 de 18-jarige Sandra van Duijl uit Enschede wurgde, is opnieuw gearresteerd. Justitie verdenkt hem van een poging tot doodslag op zijn vriendin in Arnhem. De zaak brengt heftige emoties los bij Sandra’s familie.

Op 5 augustus vorig jaar zou Van Z. zijn vriendin tijdens een ruzie bij de keel hebben gegrepen. Volgens het Openbaar Ministerie kreeg ze geen lucht en is er sprake van een wurgpoging. De rechtbank besloot donderdag dat Van Z. voorlopig vast blijft. In juli wordt hij onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De inhoudelijke behandeling volgt in augustus.

Welke straffen zijn er eigenlijk in Nederland? Bekijk het in deze uitlegvideo:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

De familie van Sandra is aangeslagen. "Het rakelt alles weer op", zegt haar vader Robert van Duijl. "Je denkt meteen terug aan toen. We hadden net een beetje rust, en dan dit." Hij noemt het onbegrijpelijk dat Van Z. na zijn eerdere veroordeling weer op vrije voeten kwam. "We hebben toen al gewaarschuwd dat dit kon gebeuren. Die waarschuwing is nu werkelijkheid geworden."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

In 2015 wurgde Van Z. zijn toenmalige vriendin Sandra na een ruzie en liet haar lichaam achter in de bosjes bij Het Rutbeek in Enschede. Hij kreeg 2 jaar cel en jeugd-tbs, omdat hij zou functioneren als een 14-jarige. In 2022 kwam hij vrij.

Hij is 30. Geen jeugdstrafrecht meer.

Advocaat Machteld Roethof benadrukt dat Thijs van Z. op dit moment alleen verdachte is en recht heeft op de onschuldpresumptie. Volgens haar biedt het dossier ruimte voor een andere lezing van de gebeurtenissen. Ze wijst op een opgenomen telefoongesprek waarin de vrouw zelf zou zeggen dat ze wil dat hij haar bij de keel grijpt, wat volgens Roethof niet past bij het beeld van een slachtoffer. Ze vindt het besluit om hem voorlopig vast te houden begrijpelijk vanwege het aankomende onderzoek in het Pieter Baan Centrum, maar acht een veroordeling onwaarschijnlijk.

Toch blijft de angst bij de familie Van Duijl. "Ik hoop dat hij nu wél zijn verdiende straf krijgt", zegt de vader. "Hij is 30. Geen jeugdstrafrecht meer."