Minderjarige jongen en man (21) gewond bij steekpartij in Enschede

Bij een steekpartij in het centrum van Enschede is donderdagavond een minderjarige jongen uit Zetten zwaargewond geraakt. Ook een 21-jarige man uit Enschede raakte gewond. De politie zette een groot gebied rond de Kalanderstraat en het Hendrik Jan van Heekplein af voor onderzoek. Er is nog niemand aangehouden.

Agenten surveilleerden donderdagavond rond 23.30 uur op het Hendrik Jan van Heekplein toen ze in de omgeving van de Kalanderstraat een groep personen zagen staan. Toen ze dichterbij kwamen, ontdekten ze dat er een steekpartij had plaatsgevonden, zegt een woordvoerder van de politie tegen Hart van Nederland.

De minderjarige jongen bleek zwaargewond te zijn. Volgens getuigen was hij meerdere keren gestoken. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Ook een 21-jarige man uit Enschede raakte gewond.

Betrokkenen slaan op de vlucht

Andere personen die bij het incident betrokken zouden zijn, renden volgens een correspondent ter plaatse weg in de richting van de Kalandergang en de KFC aan het Hendrik Jan van Heekplein.

De politie zette een groot deel van de omgeving af om sporenonderzoek te doen. Agenten doorzochten onder meer steegjes en prullenbakken op zoek naar aanwijzingen. Het gebruikte steekwapen werd niet gevonden.

Politie zoekt getuigen

De politie heeft inmiddels buurtonderzoek gedaan en bewakingsbeelden bekeken. Wat de aanleiding voor de steekpartij was en welke rol de verschillende betrokkenen speelden, is nog onduidelijk.

Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie roept mensen die donderdagavond rond 23.30 uur iets hebben gezien of over camerabeelden beschikken op zich te melden via 0900-8844. Vooral beelden uit de omgeving van de Kalanderstraat, de Kalandergang en het Hendrik Jan van Heekplein kunnen van belang zijn voor het onderzoek.