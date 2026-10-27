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Grote politieactie in Enschede: veel eenheden en DSI aanwezig

Crime

Vandaag, 15:02

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De politie is dinsdagmiddag massaal uitgerukt voor een actie in de Deurningerstraat in Enschede. Daarnaast werden de Dienst Speciale Interventies (DSI) en douanemedewerkers ingezet.

Een deel van de straat is afgezet. Volgens Tubantia zouden er twee woningen zijn doorzocht en is een persoon geblinddoekt afgevoerd.

Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding is van de grootschalige actie. Verder kan de politie geen informatie delen vanwege het lopende onderzoek, laat een woordvoerder weten aan Hart van Nederland.

Door Redactie Hart van Nederland
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