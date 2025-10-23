Douane onderschept auto vol chocola bij Enschede

Twee 28-jarigen zijn deze week opgepakt aan de grens met Duitsland met een auto vol chocola en ander snoepgoed. Ze reden in de richting van Enschede. De buit lijkt gestolen en afkomstig uit Twente. Hun verklaring was dat ze het gekocht hadden op een parkeerplaats in Nederland.

De totale waarde van de lading bedraagt volgens de Duitse politie zo’n 3800 euro. Zij troffen de lading los in de kofferbak aan, zonder verpakking of dozen. Een woordvoerder vertelt aan Tubantia dat de mannen zijn opgepakt en dat wordt onderzocht waar de chocola precies vandaan komt.

Trend?

Eerder deze maand werd de Duitse politie ook al geconfronteerd met chocoladesmokkel. Toen ging het om een 24-jarige vrouw die 113 kilo aan chocolade in haar auto had liggen. De woordvoerder van de douane vertelt aan de krant dat er vooralsnog geen verband lijkt te zijn tussen beide zaken.