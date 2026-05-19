Rookfakkels naar binnen gegooid bij winkels in Deventer

Bij een eetcafé, een winkel met Pokémonkaarten en een kinderkledingzaak in de binnenstad van Deventer zijn in de nacht van maandag op dinsdag rookfakkels naar binnen gegooid. Dat meldt een correspondent ter plaatse. Bewoners boven de panden werden wakker van brandalarmen en rook die hun woningen binnentrok.

Rond 00.30 uur kwam de eerste melding binnen bij een eetcafé. Volgens een getuige sloegen bewoners alarm nadat het pand vol rook stond. Kort daarna bleek dat ook twee andere winkels doelwit waren.

De brandweer en politie kwamen massaal naar de historische binnenstad. Een deel van de straat werd afgezet. Boven alle getroffen panden zouden woningen zitten. Bewoners zijn uit hun huizen gehaald vanwege de rookontwikkeling.

Onderzoek

In de winkels stond veel rook, maar brand ontstond uiteindelijk niet. Later in de nacht mochten bewoners terug naar huis. Wie achter de acties zit en waarom juist deze panden zijn uitgekozen, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek.