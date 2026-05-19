Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Rookfakkels naar binnen gegooid bij winkels in Deventer

Crime

Vandaag, 06:30

Link gekopieerd

Bij een eetcafé, een winkel met Pokémonkaarten en een kinderkledingzaak in de binnenstad van Deventer zijn in de nacht van maandag op dinsdag rookfakkels naar binnen gegooid. Dat meldt een correspondent ter plaatse. Bewoners boven de panden werden wakker van brandalarmen en rook die hun woningen binnentrok.

Rond 00.30 uur kwam de eerste melding binnen bij een eetcafé. Volgens een getuige sloegen bewoners alarm nadat het pand vol rook stond. Kort daarna bleek dat ook twee andere winkels doelwit waren.

De brandweer en politie kwamen massaal naar de historische binnenstad. Een deel van de straat werd afgezet. Boven alle getroffen panden zouden woningen zitten. Bewoners zijn uit hun huizen gehaald vanwege de rookontwikkeling.

Onderzoek

In de winkels stond veel rook, maar brand ontstond uiteindelijk niet. Later in de nacht mochten bewoners terug naar huis. Wie achter de acties zit en waarom juist deze panden zijn uitgekozen, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.