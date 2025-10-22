Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Levensgevaarlijk: 'politiehelikopter beschenen met laserlampje in Deventer'

Crime

Vandaag, 07:42 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

De politie heeft dinsdagavond de handen vol gehad aan iemand die een laserlampje scheen op een politiehelikopter in Deventer. Dat meldt een correspondent ter plaatse. Schijnen met zo'n lampje op een helikopter kan levensgevaarlijk zijn voor de piloot. Volgens de correspondent moest de politie lang zoeken naar de verdachte.

De politie vloog een surveillanceronde boven de stad toen iemand in het noordwesten vanaf de grond met een laserlampje op de helikopter scheen. De politie ging direct op zoek naar de verdachte. Volgens de correspondent vloog de helikopter bijna een uur rondjes in de ruime omgeving om de verdachte in het vizier te krijgen.

Uiteindelijk werd de verdachte aangetroffen in een appartementencomplex aan de Schevingstraat. Met een speurhond werd in de omgeving van de flat gezocht naar het lampje, maar er werd niets gevonden. Later troffen agenten de laserpen aan in het appartement, aldus de correspondent. Het lampje is in beslag genomen. De politie heeft dit nog niet bevestigd.

Het is niet bekend of de verdachte is aangehouden of wat de gevolgen zijn voor deze persoon.

Schijnen met een laserpen is strafbaar

Schijnen met een laserpen op een toestel in de lucht klinkt onschuldig, maar kan levensgevaarlijk zijn. Jaarlijks gebeurt het echter tientallen keren. Sinds 2013 is het strafbaar om te schijnen met een laserpen op een vliegtuig, helikopter of een verkeersleidingtoren. Door een laserstraal kan een piloot verblind raken, met alle gevolgen van dien in de lucht. Een piloot kan door het licht ook blijvende oogschade oplopen.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.