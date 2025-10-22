Levensgevaarlijk: 'politiehelikopter beschenen met laserlampje in Deventer'

De politie heeft dinsdagavond de handen vol gehad aan iemand die een laserlampje scheen op een politiehelikopter in Deventer. Dat meldt een correspondent ter plaatse. Schijnen met zo'n lampje op een helikopter kan levensgevaarlijk zijn voor de piloot. Volgens de correspondent moest de politie lang zoeken naar de verdachte.

De politie vloog een surveillanceronde boven de stad toen iemand in het noordwesten vanaf de grond met een laserlampje op de helikopter scheen. De politie ging direct op zoek naar de verdachte. Volgens de correspondent vloog de helikopter bijna een uur rondjes in de ruime omgeving om de verdachte in het vizier te krijgen.

Uiteindelijk werd de verdachte aangetroffen in een appartementencomplex aan de Schevingstraat. Met een speurhond werd in de omgeving van de flat gezocht naar het lampje, maar er werd niets gevonden. Later troffen agenten de laserpen aan in het appartement, aldus de correspondent. Het lampje is in beslag genomen. De politie heeft dit nog niet bevestigd.

Het is niet bekend of de verdachte is aangehouden of wat de gevolgen zijn voor deze persoon.