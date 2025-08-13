Terug

Delden geteisterd door roofduo: 'Ik liet mijn deur open, maar dat is verleden tijd'

Crime

Vandaag, 17:22

Delden is in de greep van een serie fietsdiefstallen. Twee onbekende mannen maken in de nachtelijke uren het Overijsselse plaatsje onveilig. Ze rammelen aan deuren en poorten en het duo werd op diverse plekken in Delden door deurbel- en beveiligingscamera's vastgelegd. Onder meer in de Averinkstraat, Hassinkstraat, Wilhelminastraat, Spanjerstraat en De Dinkel werden ze gezien.

In Delden zijn ze bang. "We waren op vakantie en zagen op de videodeurbel dat er ongenode gasten aan de deur waren", vertelt een bewoonster. "Ze voelden aan de deuren, hadden een hoodie op en handschoenen aan." Op de beelden is te zien hoe de mannen wegrennen als het alarm afgaat. "Dat geeft een onprettig gevoel."

Een andere man vertelt aan Hart van Nederland - via zijn videodeurbel vanaf zijn vakantieadres - dat hij slachtoffer is geworden van diefstal. "Ze zijn 's nachts bij mij thuis geweest toen ik lag te slapen. Ze hebben mijn mountainbike meegenomen." Hij zegt dat zijn gevoel zegt dat het gaat om hetzelfde duo. "Ik heb natuurlijk geen harde bewijzen, maar ik heb dezelfde personages ook op andere beelden gezien."

De inwoners van Delden zijn geschrokken en angstig. Meerdere bewoners zeggen normaal hun voordeur niet af te sluiten, maar daar nu wel anders over te denken. "Ik laat mijn deur ook vaak open, maar dat is nu verleden tijd."

Volgens Tubantia zijn inmiddels zeker vijf fietsen gestolen. De politie surveilleert de komende tijd extra in Delden.

