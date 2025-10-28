Gewonde bij schietincident in Almelo, politie nog op zoek naar dader

In Almelo (Overijssel) is maandagavond een persoon gewond geraakt bij een schietincident aan de Debussystraat. Dat schrijft de politie op X. Het slachtoffer moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht.

Het schietincident gebeurde rond 22.45 uur in de wijk Aalderinkshoek. Volgens een correspondent ter plaatse waren agenten in kogelwerende vesten aanwezig.

De politie doet onderzoek naar het incident. Er is nog geen verdachte gearresteerd. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.