Oudere vrouw thuis overvallen in Veldhoven

Een oudere vrouw is woensdagavond in haar seniorenwoning aan de Houtwal in Veldhoven beroofd van haar sieraden. Mogelijk ging daar een telefoontje van een nepagent aan vooraf. Dat laat de politie Oost-Brabant weten.

Eerder werd gemeld dat een man de sieraden met geweld van haar lichaam had gerukt. Volgens de politie heeft de vrouw haar juwelen waarschijnlijk zelf aan de man gegeven. Of daarbij geweld is gebruikt, kan de politie niet bevestigen.

Mogelijk telefoontje van nepagent

De politie vermoedt dat de beroving verband houdt met een telefoontje van iemand die zich voordeed als agent. De melding van de beroving kwam woensdagavond rond 19.30 uur binnen.

Nog niemand aangehouden

De politie onderzoekt de zaak. Er is nog geen signalement van de verdachte beschikbaar en er is niemand aangehouden.