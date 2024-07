Oudere vrouw met geweld bestolen van haar auto in Zevenbergen

Een 70-jarige vrouw is vrijdagavond met geweld bestolen van haar auto op de Klundertseweg in Zevenbergen. Het voertuig met de verdachte erin werd later die nacht aangetroffen in Rotterdam, waar de verdachte werd aangehouden, zo meldt de politie.

Het incident vond kort voor middernacht plaats toen het slachtoffer voor een woning op de Klundertseweg stond. Ze werd plotseling vastgegrepen en mishandeld door de verdachte, die haar autosleutels eiste en haar vervolgens op de grond gooide.

De hevig geschrokken vrouw gaf uiteindelijk de sleutels af, waarna de verdachte met haar auto wegvluchtte richting Klundert.

Direct onderzoek gestart

De politie startte direct een onderzoek en kreeg enkele minuten later een ANPR-hit op de auto. Een achtervolging werd ingezet en de auto reed richting Rotterdam, waar agenten uit Rotterdam zich bij de achtervolging aansloten. In Hendrik-Ido-Ambacht zagen zij het voertuig en probeerden het klem te rijden, wat echter mislukte.

Wat is een ANPR-hit? ANPR is een methode waarbij gefotografeerde kentekens automatisch worden vergeleken met kentekens in politiebestanden. Dit stelt de politie in staat om bijvoorbeeld verdachten of voortvluchtige personen te identificeren. De automatische vergelijking kan leiden tot een 'hit'.

Rond 00.10 uur troffen de agenten het voertuig aan bij de Roemer Visscherhof, geparkeerd tegen een andere auto en een schutting. In een nabijgelegen steegje zagen zij de 20-jarige verdachte uit Breda zitten. Hij werd aangehouden terwijl de agenten hun stroomstootwapen op hem richtten en meegenomen naar het bureau voor verhoor en verder onderzoek.