Oudere vrouw (92) op brute wijze door vijf personen overvallen

In het Brabantse Heusden is een 92-jarige vrouw door vijf personen overvallen in haar huis. Dit gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag aan de Demer. De politie is op zoek naar getuigen die kunnen helpen de verdachten op te sporen.

Het incident gebeurde rond 04.00 uur. De hoogbejaarde vrouw werd wakker van gestommel in haar woning. Ze stapt haar bed uit om een kijkje te nemen en wordt vrijwel direct geconfronteerd met vijf onbekende personen die in haar slaapkamer staan.

Bedreigd

Ze wordt bedreigd en de overvallers dwingen de vrouw om haar waardevolle spullen af te staan. De vrouw laat dit niet zomaar gebeuren en weigert mee te werken. De personen doorzoeken haar huis en nemen een aantal dingen mee. Daarna gaan ze ervandoor en laten de vrouw geschrokken achter.

Getuigen gezocht

"Een gewelddadige overval is een traumatische ervaring en heeft een grote impact op het slachtoffer waarbij haar gevoel van veiligheid ernstig is aangetast. We willen deze overval dan ook graag oplossen. Weet u meer over deze overval? Heeft u videobeelden van bijvoorbeeld uw dashcam van uw auto en was u in de buurt van de Demer tussen 03.30 uur en 04.30 in de nacht van vrijdag 27 september op zaterdag 28 september dan horen we graag van u", schrijft de politie.